Россияне заплатили 9 млрд рублей штрафов в 2021 году

В прошлом году граждане России выплатили 9 млрд рублей штрафов. Это всего лишь 16% от общей суммы. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Суды в 2021 году назначили административные штрафы на сумму 56 млрд рублей, а взыскано лишь 9 млрд, то есть 16%», – рассказал Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. По его словам, таким образом, не реализуется принцип неотвратимости наказания, что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений.

В то же время по делам об административных судопроизводствах суды чаще всего назначают именно штрафы. Лишь 11% провинившихся отправляют под административный арест, еще в 19% случаев суды ограничиваются предупреждением.

Кроме того, в прошлом году присяжные оправдали треть подсудимых. В частности, с участием присяжных заседателей были рассмотрены 1 019 уголовных дел в отношении 1 150 лиц. Отменены обвинительные приговоры в отношении 93 человек и оправдательные приговоры в отношении 235 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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