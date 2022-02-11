В России задержали тиктокера за кукареканье в форме полицейского

В Белгороде задержали местного жителя, который незаконно носил форму полицейского. Мужчина кукарекал на камеру, а зрители ему за это платили.

Как сообщает «МВД Медиа», в ходе мониторинга правоохранители обнаружили в соцсети видео, на котором мужчина в форме полицейского кукарекал. Личность автора ролика удалось установить, им оказался 34-летний уроженец Белгородской области.

Когда к тиктокеру нагрянули полицейские, он принес извинения и заявил, что форму приобрел для съемок развлекательного контента в специализированном магазине.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Белгород, Зоя Осколкова

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