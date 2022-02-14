Апрель наступит в феврале: погода опередила климат в России на 50 дней

Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью температура в центре европейской части России составит минус два-семь градусов, днем – один-три градуса тепла. «С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям», – рассказал специалист РИА «Новости».

К концу недели наступит уверенный «апрель», температура будет выше нормы на 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс пяти, что обычно соответствует второй декаде апреля.

Дело в том, что в центральный регион идут теплые воздушные массы с юга. При этом существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится.

Москва, Зоя Осколкова

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