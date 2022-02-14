Полиция будет просить минздрав предоставлять информацию о психбольных

Полиция планирует попросить минздрав России начать предоставлять информацию о людях с психическими расстройствами, – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МВД России Ларисы Плотниковой.

Представитель ведомства заявила в Государственной Думе: «Нами прорабатывается вопрос о лицах, страдающих психическими расстройствами. Мы ведем речь, о том, чтобы минздрав, то есть органы здравоохранения, информировали о таких лицах органы внутренних дел, для того, чтобы предупредить совершение более тяжких преступлений».

Плотникова привела статистику преступлений, совершаемых психически нездоровыми людьми. По данным правоохранителей, в 2021 году такие лица совершили порядка 7 тыс. общественно опасных деяний.

«На сегодняшний день количество лиц данной категории, которые выпадают из поля зрения сотрудников полиции, мы не можем предположить даже примерно», – сообщила представитель МВД России.

Москва, Иван Бабурин

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