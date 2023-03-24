Полиция будет получать из системы здравоохранения данные о психбольных

Генпрокуратура России поддержала предложение передавать из системы здравоохранения в полицию информацию о психически больных людях.

«Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых граждан», – заявила замначальника главного управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Ирина Ребрина она в ходе круглого стола в Госдуме.

По ее словам, речь идет не о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения психбольных, а присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, передает ТАСС. Кроме того, отметила Ребрина, важно получать информацию от «тех же соседей, близких родственников, о том, как живут такие люди, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям».

Напомним, в октябре 2022 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что полиции необходимо получать информацию о душевнобольных людях от психиатрических диспансеров. Это, по его словам, поможет выявить потенциально опасных для общества лиц и предотвратить совершение тяжких преступлений.

Москва, Наталья Петрова

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