Россияне не знают про метавселенные, но считают их вредными

Лишь каждый десятый россиянин слышал о метавселенных. При этом 37% уверены, что от цифрового мира будет больше вреда, чем пользы. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство россиян – 90% – не знают, что такое метавселенные. Каждый пятый респондент слышал этот термин, но не понимает его (23%), а впервые услышали о метавселенных во время опроса 67% россиян, передает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Большая доля тех, кто знает об этом технологическом явлении, среди опрошенных 18−24 лет и 25−34 лет (по 17%). Среди старшего поколения – свыше 60 лет – о метавселенных знают всего 5%.

Больше четверти респондентов хотели бы побывать в метавселенной. Чаще всего такой интерес проявляет молодежь в возрасте 18−24 лет. О негативном влиянии виртуальной реальности заявили 35−44-летние. Среди вредных последствий создания метавселенных участники опроса назвали уход от реальности (37%), отсутствии живого общения (11%), деградацию (9%), признаки мошенничества (6%).

Те, кто все же видит пользу в метавселенных, говорят, что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%).

Москва, Зоя Осколкова

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