Больше трети россиян не доверяют благотворительным организациям

43% россиян заявили, что не доверяют благотворительным организациям. В целом жители России в большинстве своем очень редко жертвуют. Эксперты связывают это в том числе с тем, что просьбы о помощи чаще всего токсичные. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос НИУ ВШЭ.

83% россиян за прошедший год либо вообще не делали пожертвований, либо делали их редко. Из них 42% за год даже не подавали тем, кто просит милостыню, а 41% опрошенных делали пожертвования редко, лишь несколько раз.

Большинство из тех, кто дает деньги на благотворительность, предпочитают лично давать милостыню (50%, в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа). 15% делали пожертвования с помощью СМС, каждый десятый переводил деньги фондам в интернете. Регулярно жертвуют с зарплаты лишь 0,4% респондентов.

Максимальная доля россиян, которые делали какие-либо пожертвования, была зафиксирована в 2019 году и составила 63%, минимальная – в 2007-м (44%). За прошлый год число жертвующих средства жителей РФ составило 57%.

Москва, Зоя Осколкова

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