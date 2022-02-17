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Четверг, 17 февраля 2022, 13:37 мск

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На юге России из-за аномального тепла проснулись суслики

Фото: Pixabay

В степях Астраханской области из-за аномального тепла проснулись суслики. В регионе установлен температурный рекорд – 11 градусов тепла.

Как сообщили «Интерфаксу» в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Астраханской области, синоптики прогнозируют еще большее потепление в третьей декаде февраля.

Специалисты службы природопользования и охраны окружающей среды обнаружили проснувшихся сусликов в степях Харабалинского района. Когда эти животные выходят из спячки, это считается таким же признаком наступающей весны, как и появление подснежников.

Ранее Гидрометцентре заявили, что погода на территории Европейской России опережает климатический ход на 50 дней. К концу недели наступит уверенный «апрель», температура будет выше нормы на 11 градусов.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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