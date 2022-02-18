Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

Каждый пятый житель России не пользуется интернетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

21% опрошенных завили, что не используют всемирную сеть в повседневной жизни. «Согласно исследованию, менее 1% сограждан не знают, что такое интернет», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

При этом большинство россиян все-таки используют интернет ежедневно. Так, на вопрос социологов о том, когда в последний раз респонденты заходили в Сеть, почти три четверти (74%) ответили, что это было в последние сутки, 3% – в последнюю неделю.

В опросе приняли участие 1500 жителей России из 104 населенных пунктов, в 53 регионах.

Москва, Зоя Осколкова

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