В России с 21 февраля можно получить QR-код по тесту на антитела

Жители России с 21 февраля смогут получить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции по результату теста на антитела к Covid-19. Уровень антител не важен, необходимо только их наличие. Соответствующий приказ Минздрава РФ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Сертификат с QR-кодом будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале. Тест на антитела можно сделать в любой лаборатории. Срок действия ковид-сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Сертификат также можно получить при наличии положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, который подтверждает результаты теста на антитела. Такой сертификат будет действовать один год с момента получения результатов ПЦР. Результаты тестов также должны быть доступны на едином портале госуслуг.

Кроме того, с 21 февраля начал действовать другой приказ Минздрава, согласно которому несовершеннолетние смогут сами получить в МФЦ печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, медотводе от прививки или перенесенной коронавирусной инфекции. Для этого лицам, не достигших 14 лет, необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Москва, Наталья Петрова

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