Россиян предупредили об опасности слежки за близкими через смартфон

В России растет популярность приложений, которые позволяют следить за супругами и детьми. По словам юристов, тайная установка шпионской программы на телефон может повлечь наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а для разработчика срок может составлять до четырех лет.

Активность шпионских программ выросла не только в России, но и во всем мире, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании ESET. При этом каждая десятая атака сталкинга и шпионажа была направлена на пользователей Android из РФ.

Сталкерские программы могут применяться для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. Они могут регистрировать нажатия при наборе текста и отправлять скриншоты экрана на сторонний сервер. Шпионское ПО может иметь более ограниченный функционал – фиксирует местоположение и ведет журнал активности в интернете.

Такие программы продаются через специализированные сайты, так как официальные магазины приложений стараются не допускать их размещения. Впрочем, несмотря на запрет Google рекламировать сталкерские приложения, в Google Play доступны программы, которые позиционируются как инструменты для частных детективов или родительского контроля.

Верховный суд в 2018 году разрешил приобретать и использовать шпионское оборудование для обеспечения собственной безопасности. Однако, по словам специалистов, многие устанавливают его скрыто на телефоны родственников или сотрудников для шпионажа.

Согласно российскому законодательству получение доступа к телефону втайне от абонента может быть квалифицировано по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров». Таким образом, слежка грозит наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Разработчики также могут быть привлечены к ответственности по ст. 273 УК РФ «Создание вредоносных компьютерных программ», предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы. Хотя такие дела возбуждаются крайне редко, так как практически все программы содержат предупреждения о необходимости их использования открыто и в законных целях.

Москва, Зоя Осколкова

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