В Россию прибыли более 96 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

По данным на утро среды, в Россию в ходе эвакуации въехали более 96 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. По данным погрануправления ФСБ по Ростовской области, более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки.

Как отметил Чуприян, беженцы располагаются в 12 регионах, и список субъектов, принимающих людей из Донбасса, будет расширяться.

Чиновник также сообщил, что уже 74 российских региона заявили о готовности принять беженцев, но пока работа ведется с 48 регионами – до Урала, так как «дальше возникнут проблемы с логистик», передает «Интерфакс».

Чуприян добавил, что при ухудшении обстановки число беженцев из ДНР и ЛНР может вырасти до 500 тыс. человек.

Ранее сегодня вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, из ДНР и ЛНР эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около тысячи сирот, сообщал ТАСС.

Накануне Чуприян отмечал, что поток беженцев из Донбасса сокращается после решения о признании независимости ЛДНР. А пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пребывание беженцев в России носит временный характер. Люди смогут вернуться в свои дома после нормализации ситуации в Донбассе. В Кремле надеются, что принятые Россией решения помогут обеспечить безопасность граждан ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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