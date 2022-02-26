Роскомнадзор потребовал от 10 СМИ удалить фейки о военной операции на Украине

Роскомнадзор направил 10 российским СМИ требование об удалении недостоверной информации о российской военной операции на Украине, предупредив об ответственности в виде административных штрафов в размере до 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист»*, «Лениздат»», – говорится в сообщении.

По данным РКН, на этих ресурсах «под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

В ведомстве заявили, что в случае неудаления фейков, «доступ к этим ресурсам будет ограничен».

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», – отмечается в сообщении.

В РКН добавили, что ведомство начало расследование в связи с распространением перечисленными СМИ недостоверной информации, указав, что за это правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа на сумму до 5 млн рублей.

Напомним, 24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и другие информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России, которая началась ранее в тот же день, они обязаны использовать информацию только из официальных российских источников.

* признаны в России СМИ-иноагентами

Москва, Наталья Петрова

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