Генпрокуратура РФ разъяснила, какая помощь Украине будет расцениваться как госизмена

Генпрокуратура России выступила с заявлением о том, что любая помощь, оказываемая иностранному государству в период проведения военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР, будет расцениваться как измена Родине.

Как отметили в надзорном ведомстве, «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)».

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, уточнили в Генпрокуратуре.

«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства в его официальном Telegram-канале.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в целях ее демилитаризации и денацификации в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи. Власти Украины ввели военное положение в стране. Президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Москва, Наталья Петрова

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