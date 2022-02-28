«Почта России» предупредила о задержке посылок

«Почта России» будет дольше доставлять посылки из-за перехода на наземный транспорт вместо авиации. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

«Из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся», – говорится в сообщении.

В настоящее время прием отправлений на доставку осуществляется в штатном режиме. Об изменениях «Почта России» уведомит дополнительно. При этом в компании подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях.

Ранее ряд стран запретили полеты российских бортов над своей территорией. Ограничения были введены в связи с обострением конфликта на Украине. В частности, запрет ввели Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Швеция, Германия, Великобритания и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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