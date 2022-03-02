Кемеровскую область переименовали в КуZбасс

Глава Кузбасса Сергей Цивилев решил заменить букву «з» в написание региона на «Z». Акция проводится в поддержку спецоперации на Украине.

Название «КуZбасс» появилось в пресс-релизе о том, что жители региона (куZбассовцы) написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Валерия Гергиева, уволенного с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

В соцсетях на страницах администраций и глав территорий, региональных министерств появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».

Как пояснил губернатор Сергей Цивилев, написание через Z будет теперь во всех официальных материалах регионального правительства, это часть поддержи Донбасса. «Жители России и, в частности КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – говорится в официальном сообщении пресс-службы главы региона.

Кемерово, Зоя Осколкова

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