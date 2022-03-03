В Москве отменили систему QR-кодов

В Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов и обязательный домашний режим для пожилых людей. Соответствующий указ подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин, о чем сообщил в своем блоге.

С сегодняшнего дня в Москве также отменяются все ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, сообщил градоначальник.

Кроме того, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. «В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», – говорится в сообщении.

Мэр объяснил отмену антиковидных мер тем, что эпидситуация в столице постепенно приходит в норму. Число новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться, что позволяет «отменить значительную часть действующих ограничений», – отметил Собянин.

Ранее власти Санкт-Петербурга отменили QR-коды с 4 марта в связи с улучшением эпидобстановки.

Москва, Наталья Петрова

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