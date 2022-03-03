Российским дипломатам в Австралии прислали конверты с неизвестным порошком

В российское посольство в Австралии доставили два конверта с неизвестным порошком. Вещество отдали на экспертизу. Об этом сообщает местный телеканал 9News.

Как рассказали в посольстве, на место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и пожарные. Специалисты проверяют содержимое конвертов, доставленных в дипмиссию.

В свою очередь в генконсульстве России в Сиднее заявили, что в адрес российских дипломатов регулярно поступают угрозы. Впрочем, раньше подобные сообщения только публиковались в социальных сетях на страницах посольства.

Новая волна русофобии в мире вспыхнула в связи с обострением ситуации на Украине. Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а также начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, что послужило поводом для введения новых санкций.

Сидней, Зоя Осколкова

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