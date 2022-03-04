Помогают не тем беженцам и не тем детям: российских психологов исключили из Европейской федерации

Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций. Об этом сообщается в обращении президиума общества.

На исключении настаивала Национальная психологическая ассоциация Украины, сообщили в РПО. 3 марта состоялось внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА, передает РИА «Новости».

При этом российские специалисты предлагали временно приостановить членство в федерации. Несмотря на это, было принято «ничем не обоснованное, не единогласное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур».

В РПО считают такой шаг дискриминацией по национальному признаку в научном обществе. «Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом, упреками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь «не тем беженцам» или «не тем детям», якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций», – говорится в обращении.

РПО продолжил работу с другими международными психологическими ассоциациями.

Москва, Зоя Осколкова

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