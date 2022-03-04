Российские регионы начали затягивать пояса в условиях санкций

Губернатор Ставропольского Владимир Владимиров заявил о переходе в режим экономии регионального бюджета в условиях введенных против России санкций. Такое заявление прозвучало в ходе прямой линии, которую глава региона провел в своих соцсетях, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, в приоритете краевых властей останутся обязательства по выплате зарплат, пособий и обеспечение работы инженерной инфраструктуры.

Владимиров при этом отметил, что краевой бюджет уже столкнулся с потерями из-за антироссийских санкций. Это особенно заметно по затратам на импортные лекарства, «которые сегодня все равно надо закупать», пояснил он.

Придется жить «в условиях экономии, дополнительных расходных обязательств брать не будем», заключил губернатор.

Он также сообщил, что масленичные гуляния в Ставрополье полностью отменяются, «исходя из текущей ситуации и просьб наших земляков».

Ставрополь, Наталья Петрова

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