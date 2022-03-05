В российских школах появятся «ящики доверия» для обращений к психологу

Министерство просвещения России поддержало идею создания в школах так называемых «ящиков доверия», через которые ученики смогут анонимно обратиться за консультацией к психологу.
«Минпросвещения России поддерживает использование практики «ящика доверия» в образовательных организациях как один из способов получения детьми и подростками психологической помощи», – говорится в письме замминистра просвещения Дениса Грибова.
В министерстве считают, что этот проект можно назвать эффективным. При этом речь может идти о создании «виртуального ящика доверия», передает ТАСС.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в российской системе образования выросла численность штатных педагогов-психологов. Так с прошлого года число специалистов увеличилось на 569 человек, в настоящее время психологами в школах РФ работают 28 534 человека.
Москва, Зоя Осколкова
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