Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в сети Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink не будет блокировать материалы российских СМИ, несмотря на просьбы некоторых стран.

В своем Твиттер миллиардер написал, что правительства некоторых государств (не Украины) потребовали от Starlink заблокировать российские источники новостей.

«Мы не будем этого делать, если только под прицелом пистолета. Извините, но я абсолютно поддерживаю свободу слова», – написал Маск.

Западные страны в ответ российскую военную операцию на Украине ввели масштабные жесткие санкции и начали блокировать вещание российских государственных СМИ – RT и Sputnik.

Москва, Наталья Петрова

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