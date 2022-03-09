Великий пост соблюдает каждый пятый православный в России

В России последователями православной веры являются 68% жителей. При этом великий пост будут соблюдать лишь 19% верующих. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Четверть православных россиян соблюдают посты (24%), из них каждый пятый соблюдает только Великий православный пост (19%) и лишь 5% – строго все посты, включая Великий православный. О том, что не держат православные посты сообщили 74% опрошенных, среди молодежи 18-24 лет – 80%», – сообщают авторы исследования.

В Великий пост половина православных россиян отказываются от употребления животной пищи и алкоголя. Столько же посещают церковную службу. 40% опрошенных заявили, что в этот период стараются не материться и избавиться от дурных мыслей. 38% причащаются, 37% подают милостыню, 35% ходят в церковь на исповедь.

Традиционным окрашиванием яиц на Пасху занимается 71% православных россиян, которые держат пост.

«<…> Строго соблюдать все предписания и рекомендации в течение всего сорокадневного Великого поста планируют далеко не все православные. На практике этот период чаще связывается с изменением рациона питания, отказом от пищи животного происхождения. Однако Великий пост – это, прежде всего, период размышлений и духовного самоочищения, время интроспекции и осмысления, «нового образа мыслей». В сегодняшней непростой ситуации это особо актуально», – прокомментировала результаты опроса советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Москва, Зоя Осколкова

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