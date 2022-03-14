Синоптики обещают аномально высокое атмосферное давление

В ближайшую неделю в центре и на юге центральной и европейской частей России установится аномально высокое атмосферное давление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, давление будет расти ежедневно. «Погодой будет управлять достаточно мощный антициклон, а к концу недели давление станет очень высоким, примерно на 20-25 мм рт. ст. выше многолетних значений», – цитирует специалисты РИА «Новости».

Со вторника погода начнет меняться. Ночью ожидаются температуры воздуха, которые характерны в больше степени для зимнего времени, а днем столбики термометров будут показывать около нуля градусов.

«Погода будет холодной, но в то же время красивой. Во вторник-среду будет яркое солнце, снега еще много… Сильного ветра не прогнозируется. Но все-таки это еще не весна», – добавил Вильфанд.

Москва, Зоя Осколкова

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