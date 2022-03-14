Около половины жителей России жалуются на плохой сон

Более 40% россиян пожаловались на плохой сон в последние два месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Почти каждый второй житель РФ (44%) за последние два месяца стал часто просыпаться по ночам, среди сограждан в возрасте от 60 лет на такой сон жалуются более половины (55%). Среди молодежи 18-24 лет часто просыпается по ночам лишь каждый четвертый (27%).

Согласно опросу, крепко спят по ночам ровно половина сограждан (50%). Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% против 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% против 31% среди женщин).

За последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении (с 11% до 22%). О бодрости после пробуждения завили более трети респондентов (35%).

Опрос был проведен 5 марта 2022 года, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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