Ренессанс «Одноклассников»: с начала марта число регистраций в соцсети выросло на 66%

Социальная сеть «Одноклассники» переживает рекордный приток аудитории. С начала марта рост регистраций новых пользователей в ОК превысил 66%. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% больше по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению страниц – более чем на 40%.

В связи с наплывом новых пользователей «Одноклассники» изменили дизайн страницы авторизации – он стал более удобным. Кроме того, появилась возможность авторизации через Яндекс ID. Теперь пользователям доступно уже шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.

«Чтобы пользователям было проще приглашать друзей присоединяться к ним в соцсети, ОК запустили возможность поделиться ссылкой на свой профиль. Теперь в один клик можно отправить свой профиль в любой мессенджер или социальную сеть, либо скопировать ссылку в память телефона. Возможность поделиться профилем работает на всех платформах: в мобильной и десктопной версиях ОК, а также в приложениях на iOS и Android. В планах соцсети – добавить возможность быстрого входа в соцсеть с компьютера с помощью QR-кода и его подтверждения в мобильном приложении ОК. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Одноклассников».

Напомним, с начала марта в России заблокированы иностранные социальные сети Facebook и Twitter, с сегодняшнего дня не работает Instagram. В связи с этим миллионы российских пользователей стали переходить в отечественные соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

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