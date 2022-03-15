После блокировки Instagram «ВКонтакте» заявила о новом рекорде посещений

Социальная сеть «ВКонтакте» установила новый рекорд – дневная аудитория платформы выросла до 50 миллионов пользователей. Количество регистраций новых юзеров увеличилось более чем в четыре раза. Связывается данное обстоятельство прежде всего с блокировкой в России продуктов компании Meta. Некоторые пользователи, лишённые традиционных соцсетей для общения, возвращаются во «ВКонтакте», другие – знакомятся с площадкой с нуля. «В соцсети люди находят старых знакомых и новых собеседников: на 250% выросло число новых дружб, каждый день пользователи стали добавляться в друзья на десятки миллионов раз чаще», – сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Как ранее писал «Новый День», рекордный приток аудитории испытывает и социальная сеть «Одноклассники». С начала марта количество регистраций новых пользователей ОК превысило 66%, кроме того в социальной сети активно восстанавливают заброшенные аккаунты.

Напомним, за последние две недели в России были заблокированы Twitter, Facebook и Instagram. После этого миллионам российских пользователей пришлось уйти в отечественные социальные сети.

Москва, Ангелина Сергеева

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