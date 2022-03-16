Количество пенсионеров на учете в ПФР за год сократилось почти на миллион

Число пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России (ПФР) сократилось за 2021 год на 2,3% или 970 тысяч человек. К 1 января 2022 года их количество составило более 42 млн.

Снижение количества пенсионеров на учете в ПФР стало максимальным с начала 1990-х, сообщает РБК, ссылаясь на данные Пенсионного фонда. Надо отметить, что в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Количество «гражданских» пенсионеров в России стало сокращаться с 2019 года на фоне увеличения пенсионного возраста. По данным Росстата, за первый год пенсионной реформы число пенсионеров уменьшилось на 319 тыс. человек, что соответствовало ожиданиям властей. Однако с 2020 года на фоне пандемии коронавируса количество пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов – за год снижение составило 569 тыс. человек против прогнозных 317 тыс.

Сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к экономии бюджета. По оценкам экспертов, расходы госказны на выплаты пенсий в прошлом году снизились на 110-220 млрд рублей. Однако эти деньги перекрывали расходы на поддержку уязвимых слоев населения, в том числе пенсионеров. Речь идет о единоразовых выплатах и индексации пенсий.

Москва, Наталья Петрова

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