Больше двух третей россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации

Большинство россиян (70%) испытывают тревогу из-за текущей социально-экономической ситуации, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ. Только трети граждан (30%) удается сохранять эмоциональное равновесие и контролировать уровень тревожности в сложившейся ситуации.

Исследование показало, что в меньшей степени стрессу подвержена молодежь в возрасте 18-24 лет – 48% не испытывают или почти не испытывают стресса, мужчины (41% не чувствуют повышения уровня тревожности), россияне с хорошим материальным положением (43%) и респонденты без высшего образования (33%).

Те, кто испытывает стресс, борются с ним разными способами – отвлекаются на развлечения и хобби, смотрят фильмы, занимаются домашними делами, уходят в работу, ищут дополнительные источники дохода, общаются с семьей и друзьями. 48% опрошенных при этом признались, что так или иначе находят способы избавиться от стресса и тревожности. 8% респондентов говорят о том, что не могут справиться со стрессом.

«Ситуация неопределенности, в которой сейчас находятся большинство россиян, способствует повышению уровня тревожности и стресса. Длительное пребывание в таком состоянии может отрицательно сказаться на здоровье: человек, находящийся в состоянии стресса, постепенно теряет способность критически и объективно воспринимать информацию, становится менее работоспособным», – прокомментировала эксперт Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

По мнению эксперта, в такой ситуации как обществу в целом, так и каждому человеку в отдельности нужно снизить количество триггеров, негативно влияющих на психологическое состояние. «Это можно сделать через большую вовлеченность в образовательные инициативы, различные досуговые и спортивные мероприятия», – отметила Иванкова. Также она обратила внимание на важность информирования россиян о доступных им мерах государственной поддержки всеми возможными способами.

Всероссийский опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 года среди 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.

Москва, Наталья Петрова

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