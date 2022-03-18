Россиянам разрешили плакать на судебных заседаниях

Верховный суд РФ постановил, что слезы во время судебных заседаний не могут быть основанием для отмены вердикта присяжных. Один из подсудимых настаивал на том, что его бывшая жена своим плачем могла повлиять на его приговор.

Суд рассматривал кассационную жалобу бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство. Он 18 раз ударил бывшую жену молотком по голове, а потом вставил в горло кляп, от чего она задохнулась. После этого со своим знакомым перевез ее тело в лес, где опалил труп горелкой и закопал.

За три года до этих событий адвокат организовал поджог автомобиля своей другой бывшей супруги. Порчу имущества осуществил его друг и пособник в будущем убийстве. Позже в суде Бирюков утверждал, что его экс-жена (владелица сгоревшей машины) «своим поведением и плачем оказывала на присяжных заседателей негативное воздействие и вызывала сочувствие, а председательствующий не реагировал на эти нарушения должным образом».

Верховный суд признал эти доводы явно надуманными и не подтверждаются какими-либо доказательствами или документами. «Выступление государственного обвинителя и потерпевших не содержит негативных оценок личности осужденного, искажения исследованных в судебном заседании доказательств и негативных суждений, а потому не могут рассматриваться как способные вызвать предубеждение у присяжных заседателей в отношении Бирюкова», – отметил суд и оставил приговор без изменения.

Москва, Зоя Осколкова

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