В России хотят ввести запрет на вывески на иностранных языках

В Федеральную антимонопольную службу поступило предложение, ввести запрет на использование иностранных языков на коммерческих вывесках. С инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает RT.
Парламентарий указал на то, что в настоящее время значительная часть уличных вывесок в центрах крупных городов России содержит тексты на иностранных языках. При этом единственный государственный язык в РФ – русский. Он используется для общения с клиентами, ведения коммерческого документооборота и так далее.
По мнению народного избранника, вывески на иностранном языке не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.
В связи с этим Хамзаев предложил принять закон об обязанности для российских и иностранных предприятий использовать в тексте вывески только русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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