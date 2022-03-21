«Вопрос нехватки бумаги незначителен»: ЕГЭ и ОГЭ в России пройдут вовремя

Нехватка бумаги не помешает вовремя провести основной и единый госэкзамены (ОГЭ и ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов. Экзамены пройдут согласно ранее утвержденному графику. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. <…> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в ряд школ Выборгского и Красносельского районов Санкт-Петербурга поступила рекомендация приостановить проведение всероссийских проверочных работ из-за недостатка бумаги. Это указание касается школ, в которых выбрали бумажный вариант ВПР. Им рекомендовано сохранить бумагу для проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Добавим, что 21 марта в России начался досрочный этап сдачи ЕГЭ, он пройдет до 18 апреля, сообщает Минпросвещения. Экзамен в этот период решили сдать 14,5 тыс. одиннадцатиклассников. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.

Проведение ОГЭ запланировано с 21 апреля по 2 июля.

Москва, Наталья Петрова

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