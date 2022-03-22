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Вторник, 22 марта 2022, 15:08 мск

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Снег, метели, гололед: в Центральную Россию вернется зима

Снег, метели и сильный ветер придут в центральную часть Европейской России в ближайшее воскресенье, сообщает центр погоды «Фобос».

В конце недели на смену малооблачной, теплой и сухой погоде придет ненастье с дождями из северной Атлантики. В ближайшую пятницу облаков станет больше, местами пройдут небольшие осадки, а температура понизится до 4-9 градусов тепла. В субботу к дождям добавится сильный ветер, а в воскресенье с прохождением холодного атмосферного фронта вернется зима.

В последний день недели ожидается кратковременный снег, местами возможны метели и гололедица. Похолодание будет сопровождаться неприятным северным ветром. Ночная температура упадет до отрицательных значений, прогнозируются морозы до минус пяти градусов, а днем воздух прогреется не выше −2…+3°. Температурный фон опустится на пару градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, холодная погода со снегом и гололедицей задержится в Центральной России до первых чисел апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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