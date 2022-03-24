Опрос: 25% россиян сделали запасы впрок из-за роста цен

Четверть жителей России (25%) совершали закупки на черный день, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкционного давления на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Однако подавляющее число респондентов (75%) не поддались панике и не стали закупать продукты и другие товары впрок, объясняя это тем, что «еще коронавирусную гречку не доели».

Чаще всего закупали товары на черный день респонденты старше 45 лет (27%). Почти половина (44%) покупали впрок крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею. 16% запаслись бытовой химией, 14% – предметами личной гигиены, 10% – лекарствами, 8% – всем подряд. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% – одежду и обувь, по 3% – электронику и бытовую техникой, а также автозапчасти и косметику.

Реже всех закупали товары в кризисной ситуации россияне с доходом свыше 80 тыс. рублей (21%).

Исследование также показало, что мужчины вдвое чаще женщин скупали в панике продукты и другие товары впрок.

Опрос проводился 15-22 марта 2022 года среди 3 тыс. респондентов в 588 населенных пунктах во всех округах России.

Москва, Наталья Петрова

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