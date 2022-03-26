«Это провокация!» Минобороны РФ опровергло вызов в военкоматы мужчин из запаса

Минобороны России не вызывало пребывающих в запасе мужчин в военные комиссариаты. Телефонные звонки на этот счет являются провокацией украинских спецслужб. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя информацию о том, что Министерство обороны якобы вызывает в военкоматы россиян по телефону.

Как уточнил Конашенков, в течение последних дней многим российским мужчинам поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военкомат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности, это провокация украинских спецслужб», – сказал генерал.

Конашенков подчеркнул, что «никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует».

Москва, Наталья Петрова

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