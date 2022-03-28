Более 472 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

По состоянию на утро понедельника, число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 472 тыс. человек.

Из них 144 тыс. – граждане РФ, около 269 тыс. человек имеют гражданство Донецкой и Луганской народных республик, почти 60 тыс. – граждане Украины и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Среди приехавших в Россию более 100 тысяч детей.

Как уточнил источник, границу со стороны ДНР и ЛНР в Ростовской области пересекли более 397 тысяч человек, остальные прибыли с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

Также отмечается, что в пунктах временного размещения в 34 регионах России сейчас находятся более 24 тыс. беженцев, среди них свыше 10 тыс. детей.

Москва, Наталья Петрова

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