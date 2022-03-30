Каждый пятый россиянин планирует провести отпуск дома

В России каждый пятый житель собирается провести отпуск в этом году дома или на даче. Число желающих отдохнуть за границей очень сильно снизилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин – 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 – это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть «на любом море», 9% – в любом месте России, 6% – в Крыму», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос

4% россиян и вовсе уверены, что этим летом вообще не стоит брать отпуск. Лишь 3% опрошенных хотели бы поехать за границу. 2% считают, что лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей». По 1% выступают за Египет, Турцию, отпуск в горах, путешествия в другие города, на Байкал, в Азию, Карелию и Абхазию.

Женщинам чаще хочется поехать на любое море (15% среди женщин и 8% среди мужчин), при этом представители сильной половины человечества чаще считают, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска – 5% против 2%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»