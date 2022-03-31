Русский язык оказался в пятерке самых популярных языков мира

Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира. Об этом говорится в исследовании Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год.

Русский язык занял пятое место среди самых популярных языков, уступив английскому, испанскому, китайскому и французскому. В десятку также вошли арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, передает ТАСС.

В рейтинге за основу брались такие факторы: число говорящих на языке человек, численность пользователей интернета, объем интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, как много СМИ используют этот язык.

Русский сильно уступает, например, тому же хинди по числу говорящих на нем людей, но при этом он гораздо чаще используется в межгосударственных и научных коммуникациях.

Москва, Зоя Осколкова

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