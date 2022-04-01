Почти половина россиян работают по выходным

Почти половина сотрудников российских предприятий работают по выходным. Основная причина – дополнительные выплаты. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1 950 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. 44% респондентов заявили, что выходят на работу в выходные. Из них 39% трудятся вместо отдыха из-за денег. Еще 23% доделывают работу, на которую не хватило времени в будни. 6% посещают офис в выходной день от скуки, а 5% показывают рвение в расчете на повышение.

При этом 49% россиян не устраивает необходимость работы по выходным. С готовностью выполнять свои задачи, вместо отдыха, отзываются 22%, пишет ТАСС.

Чаще всего в выходные дни трудятся работники сферы услуг – 13%, продаж, строительства и недвижимости – по 11%.

Москва, Зоя Осколкова

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