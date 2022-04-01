В Госдуму внесут законопроект об усилении защиты личных данных россиян

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который усилит защиту персональных данных россиян. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, документ усилит защиту, в том числе, биометрических данных и ужесточит требование к операторам обработки этой информации.

Как отметил Хинштейн, скандал с утечкой базы данных сервиса «Яндекс.Еда» показал, «насколько не защищены персональные данные россиян».

«Дело здесь не только в условиях хранения и мерах безопасности, которыми компания, вероятно, пренебрегала. Например, операторы обработки персональных данных, вообще, не обязаны уведомлять государство о произошедших утечках. Не существует и никакого взаимодействия между операторами и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информресурсы», – пояснил он.

Хинтейн также обратил внимание на то, что банки «ультимативно требуют от граждан передачи не только персональных, но и биометрических данных, угрожая иначе отказом в предоставлении услуг», однако «какой-либо ответственности за это они не несут».

Кроме того, депутат подчеркнул, что сведения о недвижимости также относятся к персональным данным, однако они сейчас доступны всем. По его словам, «сегодня каждый желающий может запросить в ЕГРН выписку на любого гражданина и узнать, что именно ему принадлежит вместе с точными адресами: квартира, дача, офис». «Это неправильно», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»