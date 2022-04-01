Меньше половины российских городов признали комфортными для проживания

В России 44% городов признаны благоприятными для жизни. Об этом свидетельствуют данные индекса качества городской среды, рассчитанного Минстроем.

В 2021 году доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов. «Количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», – подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Самым комфортным для проживания городом в России по итогам 2021 года стала Москва – столица набрала 293 балла из 360 возможных. На втором месте Санкт-Петербург с 256 баллами. Затем идут Казань (210 баллов) и Нижний Новгород (209 баллов). Замыкает пятерку лидеров Ростов-на-Дону с результатом в 208 баллов.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, полученные показатели оказались значительно лучше, чем предусматривал федеральный проект. Но сейчас важно не снижать темп и улучшать качество городской среды.

Москва, Зоя Осколкова

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