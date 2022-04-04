Россияне стали лояльнее относиться к предустановленным программам

За последнее время выросло число тех, кто одобряет обязательную предустановку программ и приложений на компьютеры и смартфоны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями «МойОфис» и BCGroup.

В опросе приняли участие около трех тысяч россиян, которые приобрели какое-либо устройство (персональный компьютер, смартфон, планшет), начиная со старта программы предустановки в апреле 2021 года. Исследование проходило во всех федеральных округах страны, передает «Газета.Ru».

57% одобряют обязательную предустановку программ и приложений. По итогам прошлого года реализацию закона одобряли только 44%.

Кроме того, 35% опрошенных заявили, что благодаря программе они начали активнее использовать отечественное ПО, а 12% отметили, что всегда предпочитали российские решения. Примечательно, что среди тех, кто начал пользоваться российскими программами в результате предустановки, популярность российских продуктов выше, чем у тех, кто пользовался ими и до старта программы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»