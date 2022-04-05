Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в первом квартале 2022 года

В первом квартале текущего года зарплату повысили 24% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

Повышение заработной платы в основном получили рабочий персонал, IT-специалисты, работники промышленности, образования, строительства, представители банковской сферы, розничной торговли, продаж, а также энергетики, медики, маркетологи и рекламщики.

Опрос показал, что нынешним уровнем зарплаты довольны 25% опрошенных. Не ждут повышения в этом году 56%, приводит данные исследования ТАСС.

«Почти половина сотрудников из тех, кто остался без повышения зарплаты (45%), решили искать новую работу с более высоким заработком. Еще треть работников (31%) планируют побеседовать с руководством о перспективах и возможностях роста зарплаты, а 18% смирились и не будут ничего предпринимать», – говорится в исследовании.

Опрос проводился в период с 26 марта по 1 апреля среди 1 830 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Москва, Наталья Петрова

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