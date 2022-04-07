Больше половины россиян собираются работать на пенсии

Почти 60% россиян собираются работать, выйдя на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1 910 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. 58% заявили, что намерены работать после выхода на пенсию. Из них 48% будут продолжать трудовую деятельность в зависимости от состояния здоровья, переедает ТАСС.

42% сообщили, что готовы выйти на заслуженных отдых. При этом половина (48%) респондентов уверены, что на пенсии им придется сократить расходы и жить «по возможностям». Каждый пятый (19%) рассчитывает на пассивный доход.

Еще 17% планируют жить на средства от сдачи в аренду недвижимости. Лишь 3% россиян рассчитывают в старости на материальную поддержку со стороны детей.

Москва, Зоя Осколкова

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