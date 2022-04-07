Роскомнадзор ввел запретительные меры против Google

Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google и ее информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера за «многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом говорится в сообщении ведомства. Они будут действовать до устранения компанией нарушений.

В частности, будет применен запрет на распространение рекламы американской компании и ее информационных ресурсов, а поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении компанией законодательства РФ.

В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube (принадлежит Google) распространяет фейки о ходе военной операции на Украине, дискредитирующие Вооруженные силы России, и не удаляет видеоролики «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и полка украинских националистов «Азов»* (запрещен в РФ). По информации ведомства, YouTube не удалил свыше 12 тыс. запрещенных российским законодательством материалов.

Кроме того, указали в РКН, за последние два года зафиксировано порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других.

Москва, Наталья Петрова

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