В России супругов хотят разводить только после процедуры медиации

Детский омбудсмен в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать обязательными процедуры с участием независимого лица-медиатора при расторжении брака. Об этом сообщает RT.

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также в Госдуму с просьбой внести изменения в законодательство для того, чтобы сделать процедуру медиации обязательной.

«Прошу Вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров – процедуры медиации», – говорится в тексте обращения.

Волынец подчеркнула, что супруги редко самостоятельно принимают решение об обращении к примирительной процедуре с участием независимого лица. По ее мнению, нововведение поможет парам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму хронический стресс у детей и сохранить семейное благополучие.

Москва, Зоя Осколкова

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