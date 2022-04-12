Российские блогеры потеряли до 80% дохода из-за блокировок и санкций

За последний месяц блогеры в России потеряли большую часть своего дохода. Многие компании сократили расходы на продвижение, часть аудитории была потеряна из-за запрета некоторых соцсетей. По прогнозам аналитиков, инфлюэнсеры еще не скоро смогут вернуть себе прежний заработок.

Блогеры, работавшие в Instagram*, Facebook*, YouTube, Twitch, TikTok и других популярных платформах, за последний месяц потеряли около 80% своего дохода, оценивают SMM-специалисты, опрошенные «Известиями». Те, кто размещал контент в запрещенных соцсетях, столкнулись с оттоком аудитории после блокировки, а вместе с тем и сокращением числа рекламодателей.

Кроме того, многие бренды поставили на паузу маркетинговую деятельность, поэтому инфлюэнсеры потеряли часть контрактов и на других площадках. TikTok пока приостановил работу в России, а YouTube и Twitch отключили монетизацию для россиян.

Сейчас сложно найти блогера, который не потерял хотя бы половину своего заработка в любых социальных сетях. При этом большинство инфлюэнсеров стали мигрировать на новые для них площадки. Однако вслед за ними пока перешли далеко не все подписчики, а лишь самые лояльные, которых около 3-7%.

«Готовность аудитории следовать за блогерами или брендами на новые площадки покажет их реальный социальный капитал. У топовых блогеров проблем не будет, а вот псевдоинфлюэнсеров (блогеров с накрученными подписчиками) станет намного меньше», – подчеркивают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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