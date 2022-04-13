Эксперты прогнозируют обвал рынка онлайн-образования в России

Российский рынок онлайн-образования по итогам 2022 года может сократиться на 35-40%. В условиях неопределенности граждане не хотят тратить большие деньги на новые знания и повышение квалификации, в особенности просел спрос на освоение новых хобби. Об этом пишет РБК.

В марте продажи на рынке онлайн-образования, общий объем которого в России оценивается в 80 млрд рублей, упали на 20-40%. До сих пор показатель рос на 15-20% в год, а в период карантина весной 2020 года достигал 25-50%, сообщили агентству в EdTech-кластере фонда «Сколково».

По прогнозам специалистов, больше всего пострадает дополнительное и профессиональное образование для взрослых, особенно в сегменте дорогих и эксклюзивных направлений, таких как МВА или обучение ораторскому искусству. Такие курсы, как правило, требуют оплату полностью, для этого приходится обращаться к кредитам, а сегодня они во многих банках недоступны.

Кроме того, в разных сервисах упал спрос в сегменте обучения маркетингу – стали непопулярными курсы, связанные с навыками работы с соцсетями, настройкой контекстной и таргетированной рекламы. Это произошло из-за блокировок Facebook* и Instagram*, а также приостановки возможностей монетизации на YouTube и в Google.

Меньше всего пострадает школьное допобразование в направлении репетиторства и подготовки к ОГЭ/ЕГЭ. Эти экзамены все равно надо будет сдавать, а в детей взрослые обычно готовы вкладываться больше, чем в самих себя, пояснили эксперты. К тому же очень оптимистично выглядит ситуация с обучением иностранным языкам – там очень низкое падение, не более 10%.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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