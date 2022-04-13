Опрос: 85% россиян имеют запасы еды

Подавляющее большинство россиян (85%) признались, что у них есть запасы продуктов питания. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Этот показатель заметно увеличился по сравнению с 1992 годом (71%). Об отсутствии продуктовых запасов сообщили 13% опрошенных. Доля людей без запасов уменьшилась по сравнению с 1992 годом (19%).

Опрос показал, что запасы еды у 61% респондентов остались такими же, как в прошлом году. Нарастили запасы продуктов 8% россиян, уменьшили – 16% (в 1992 году этот показатель достигал 40%).

Как отметили социологи, за 30 лет россиян изменились причины, по которым они запкупают еду впрок. Если в 1992 году это делали из-за опасения роста цен и дефицита товаров, то сейчас россияне боятся лишь инфляции – эту причину назвали 46% опрошенных. Дефицит товаров беспокоит 29%респондентов, тогда как в 1992 году волновал 42%.

Согласно выводам исследователей, мотивация создания запасов еды меняется в зависимости от места проживания. Так, каждый второй сельский житель делает запасы в связи с опасением, что вырастут цены (55%), в Москве и Санкт-Петербурге этим мотивом руководствуется каждый третий (35%). Жителей обеих столиц и городов с населением 100-500 тыс. человек чаще беспокоит возможный дефицит товаров на полках (по 38% против 21% среди жителей села).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 5 апреля среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, Наталья Петрова

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