Каждый второй россиянин готов сменить профессию на доступных курсах

Более половины (56%) опрошенных россиян готовы сменить профессию, если их обучат бесплатно или по доступной цене. Спрос на курсы подготовки в первом квартале вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще других о готовности сменить профессию говорили респонденты 25-34 лет (64%). В том, что сферу деятельности сменить можно в любом возрасте, заявил каждый третий опрошенный.

Подавляющее большинство (83%) опрошенных россиян хотели бы зарабатывать на хобби. А самыми популярными оказались новые профессии в сфере IT (31%), торговле (24%), маркетинге и продвижении (20%), приводит данные опроса «Авито-услуги» ТАСС.

Спрос на курсы профессиональной подготовки за первые три месяца года вырос на 28% в годовом выражении. Чаще остальных переобучением занимались жители Саратова (спрос вырос на 90%), Иркутска (87%), Воронежа (60%).

По данным Роструда, более 33 тыс. россиян уже подали заявки на бесплатное профессиональное переобучение в рамках нацпроекта «Демография» с конца марта. Чаще других за переобучением обращались жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края. Всего в рамках госпрограммы пройти бесплатное обучение могут более 345 тыс. человек.

Опрос проведен в апреле среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет во всех регионах России.

Москва, Наталья Рязанова

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